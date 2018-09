Comedy voor goede doel in De Schouw 07 september 2018

Op donderdag 4 oktober organiseert vzw Tordale voor het tweede jaar op rij een avondvullend benefiet in OC De Schouw. Op de affiche staan David Galle, Dries Heyneman en Kartje Kilo. Tussen de optredens door wordt een broodjesmaaltijd en drank à volonté voorzien. Er wordt afgesloten met een taartjesbuffet. Een all-inticket kost 50 euro en is in Torhout te verkrijgen bij Tordale, winkelpunt Bazaar 25 en platenhandel Topdisc. In Lichtervelde kan je terecht bij boekhandel 't Hoekske. Alle info op www.comedy4tordale.be (SVR)