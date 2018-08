Cinébib in teken van Brazilië 22 augustus 2018

De bibliotheek van Lichtervelde organiseert op donderdag 30 augustus opnieuw een filmvoorstelling in cinema De Keizer met medewerking van Mooov. Voor de zesde editie van Cinébib is gekozen voor de Braziliaanse film On Wheels. Voor en na de film kunnen bezoekers typisch Braziliaanse producten proeven: aperitief, bier, wijn en fruitsap van de Wereldwinkel. Iedereen is welkom vanaf 19 uur. In tegenstelling tot de voorbije jaren wordt een toegangsprijs van 2,5 euro gevraagd. (SVR)