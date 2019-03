Chirurg vrijgesproken voor snelheidsovertreding op E403: “Man was op weg naar patiënt in levensgevaar” Siebe De Voogt

26 maart 2019

12u45 0 Lichtervelde Een chirurg van het AZ Delta in Roeselare is dinsdagmorgen in de Brugse politierechtbank vrijgesproken voor een snelheidsovertreding op de E403. Hij reed 167 kilometer per uur, maar kon bewijzen dat hij op weg was naar een patiënt die in levensgevaar verkeerde.

De arts werd op 24 juli 2018 geflitst op de E403 in Lichtervelde. Hij reed 47 kilometer per uur te snel. De chirurg verklaarde meteen aan de politie dat hij die dag opgeroepen werd door het ziekenhuis voor een patiënt die in levensgevaar verkeerde. “Mijn cliënt had de bloedresultaten van die man binnengekregen”, pleitte de advocaat van de arts. “Die wezen uit dat er sprake was van bloedvergiftiging. Hij moest zo snel mogelijk op de campus raken.” De chirurg kon zijn verhaal bewijzen met attesten van het ziekenhuis. De patiënt overleed diezelfde dag nog. Politierechter Peter Vandamme had begrip voor de omstandigheden en sprak de chirurg vrij wegens overmacht. Het parket bekijkt nog of het beroep zal aantekenen.