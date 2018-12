Charmezanger moet niet naar de gevangenis voor relatie met 13-jarig meisje: “Die man hoort in de cel” “Die man hoort in de cel, voor hij meer slachtoffers maakt” Alexander Haezebrouck

19 december 2018

16u41

Bron: Eigen info 22 Lichtervelde Charmezanger en André Hazes-imitator Johnny M. (34) riskeert een voorwaardelijke celstraf van vijftien maanden omdat hij jarenlang een relatie had met een minderjarig meisje. “Die straf is te belachelijk voor woorden, hij nam me mijn dochter af”, vertelt mama Katia C.

Charmezanger Johnny M. uit Lichtervelde leerde het meisje enkele jaren geleden kennen toen ze amper 13 jaar was. Al snel werd het meisje smoorverliefd op de zanger en vormden ze een koppel. “Ik zag dat mijn dochter kriebels in haar buik had en vroeg haar op een bepaald moment of ze verliefd was”, vertelt haar mama Katia C. die een klacht indiende tegen hem. “Ze zei toen dat ik niet boos mocht worden omdat ze inderdaad verliefd was, maar dan wel op een oudere man. Een donderslag bij heldere hemel. Vanaf dat moment was ik mijn dochter kwijt. Ik verbood haar om nog om te gaan met die man, maar ze werd heel erg kwaad op mij. Ze is helemaal in de ban van die man, die haar vanalles belooft.”

De charmezanger moet zich verantwoorden voor de aanranding van de eerbaarheid van een minderjarig meisje en het bezit van kinderporno. “Hij heeft mijn dochter om naaktfoto’s gevraagd.” Door de hele affaire werd het meisje uiteindelijk in een instelling geplaatst. “Ik heb haar afgelopen weekend nog bij mij gehad, ze heeft het erg moeilijk met de hele situatie.”

“Straf veel te licht”

Mama Katia vindt de straf die de charmezanger riskeert, ook veel te licht. “Ik wil dat hij effectief in de gevangenis belandt, want na mijn dochter zullen er nog andere slachtoffers vallen”, zegt ze. Volgens charmezanger Johnny M. is de relatie met het meisje ondertussen afgelopen. “We zien elkaar graag, maar door haar leeftijd en de hele miserie errond hebben we beslist om de relatie stop te zetten”, zegt de charmezanger. “In begin had ik zelfs een goed contact met die mama. Vorig jaar in februari ben ik samen met het meisje naar Spanje geweest, haar moeder heeft toen schriftelijk haar toestemming gegeven.”

Volgens Katia is de charmezanger een leugenaar en meester-manipulator. “Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo kan liegen en bedriegen. Ik heb inderdaad wel die toestemming gegeven, omdat mijn dochter daar maar niet over ophield en ze hem absoluut wou vergezellen naar Spanje. Ik had haar 300 euro meegegeven, maar kreeg al snel een telefoontje dat ik 100 euro moest bijstorten omdat ze niet genoeg hadden voor eten. Achteraf bleek hij dat geld te hebben besteed aan een tatoeage. Dat hun relatie gedaan is, klopt ook niet, onlangs plaatsten ze nog foto’s van hen beiden op Facebook. Ik weet dat ze als ze de instelling mag verlaten soms nog met hem afspreekt.”

Katia werd op de rechtbank vergezeld door enkele vrienden en een ex-partner van de charmezanger. “We waren nog samen toen hij die relatie aanging met dat meisje”, vertelt Sabin D., die samen met Johnny M. een dochtertje heeft. “Na de relatie bleek hij ook seks te hebben gehad met een 20-jarige vrouw toen wij nog samen waren. Ik wil niet dat hij ons dochtertje nog ziet, want ik ben bang dat hij ook haar zou misbruiken.” Naast de voorwaardelijke celstraf riskeert Johnny M. ook een geldboete van 600 euro. Vonnis op 16 januari.