Cercle Brugge en FC Valenciennes te gast in Lichtervelde 06 september 2018

Cercle Brugge komt komende vrijdag een oefenwedstrijd spelen op de voetbalterreinen van Lichtervelde. Ze nemen het om 18 uur op tegen FC Valenciennes, een Noord-Franse ploeg die aantreedt in de Ligue 2. "Het is niet de eerste keer dat Cercle Brugge komt oefenen in Lichtervelde", legt voorzitter Johan Vandenbussche van KFC Lichtervelde uit. "In juli moest nog een oefenwedstrijd tegen KV Kortrijk worden afgelast, maar nu is er dus een nieuwe tegenstander gevonden. Voor het eerst sinds lang vindt er straks terug een internationale wedstrijd plaars op de terreinen in de Zandstraat."





Dat de oefenwedstrijd nu valt, heeft alles te maken met de pauze in de Belgische competitie voor de wedstrijden van het nationale elftal. Toeschouwers betalen vrijdag 5 euro aan de ingang. (SVR)