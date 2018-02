Cecile viert 100ste verjaardag 06 februari 2018

02u41 0

Maria Cecilia Braeckevelt, Cecile in de omgang, heeft op 24 januari haar honderdste verjaardag gevierd in WZC 't Hof in Lichtervelde. Cecile is afkomstig uit Wingene en was getrouwd met Albert Decorte, die leraar en later directeur was bij de gemeentelijke jongensschool van Lichtervelde. Het koppel kreeg met Christine, Marleen, Lydia, Jos en Johan vijf kinderen. Ondertussen heeft Cecile twaalf kleinkinderen en evenveel achterkleinkinderen. "Het geheim voor een lang leven? Daar kan ik niet op antwoorden. Al krijg ik vaak te horen dat ik weinig eet. Misschien heeft dat er wat mee te maken?"





(SVR)