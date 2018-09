CD&V zet nieuw gezicht op tweede plaats 07 september 2018

De CD&V van Lichtervelde heeft dinsdagavond de volledige lijst voorgesteld. Zoals eerder aangekondigd, wordt burgemeester Ria Pattyn opnieuw lijsttrekker en gaat ze resoluut opnieuw voor de sjerp. Op de tweede plaats staat met de 22-jarige Jonas Vandepoele een verrassing. "Onze jongste kandidaat wilden we symbolisch een mooie plaats op de lijst geven", legt medelijstduwer Steven Bogaert uit. "Jonas heeft weliswaar niet de ambitie om meteen schepen te worden, al zou een zitje in de gemeenteraad uiteraard mooi zijn." Op plaatsen drie en vier staan respectievelijk OCMW-voorzitter Roos Vanwalleghem en schepen Jos Goethals. Ook onderaan de lijst is gekozen voor ervaring met schepenen Steven Bogaert en Els Kindt als lijstduwers. Zeven van de negentien kandidaten zijn nieuwe gezichten. (SVR)