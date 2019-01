Café Wolf in Lichtervelde: “Het draait om zoveel meer dan louter pintjes tappen” Sam Vanacker

08 januari 2019

16u39 4 Lichtervelde De markt is straks een café rijker. Ruim drie jaar dacht Henk Boucquez van drukkerij Verma na over zijn café en dat is er aan te merken ook. ‘Wolf’ opent de deuren op 25 en 26 januari. “Het is een stadscafé geworden, maar dan in een dorp.”

Henk (49) is drukker van opleiding en runt samen met zijn vrouw Tanja Maeseele al sinds 1995 drukkerij Verma op de markt van Lichtervelde. Hij droomde al zowat zijn hele leven van een eigen café, tot hij vijf jaar geleden besliste om daar ook effectief werk van te maken. “De tijd van de grote drukpersen is voorbij. Sinds alles digitaal is, is uiteraard ruimte vrij gekomen in de drukkerij. Anderzijds besefte ik vijf jaar geleden al dat ik het sociaal contact met mensen miste. Bijna alles gaat via mail en zo mis je toch de binding met de klanten. Zo is het idee voor Wolf eigenlijk ontstaan.”

Samen met Tania ging Henk de voorbije drie jaar uitgebreid op verkenning in cafés in binnen-en buitenland. “Vooral in een prachtig café in een oud oostblokgebouw in Budapest hebben we heel wat inspiratie opgedaan. De stijl van de Wolf is vintage, maar met een moderne touch. Ons gebouw is een van de oudste gebouwen op de markt en de muren stralen authenticiteit uit. Nog voor hier een drukkerij was, was hier in 1913 nog een estaminet. In zekere zin keren we dus terug naar de roots. Al blijft de drukkerij weliswaar ons hoofdberoep. Het café is voor op vrijdag-en zaterdagavond.”

“Even hebben we getwijfeld om met een architect in zee te gaan, maar dat boterde niet. Die man wou hier een spanplafond steken en had het voortdurend over diagonale lijnen. Ik wou een café met een ziel. Henk Boucquez

Toog met korreltje zout

Drie jaar lang verzamelde Henk allerlei unieke stukken met het oog op zijn café. Een flink deel daarvan kreeg de voorbije maanden eindelijk een plaats. “Er staat hier niets dat van een rommelmarkt komt”, benadrukt Henk. “Achter alles zit een verhaal. Zo dateert de toog al uit 1975. Ooit werd hij als mobiele evenemententoog verhuurd in Nederland. De Hollander aan wie ik hem kocht zweert dat er al 6,8 miljoen mensen hebben aangezeten, al neem ik dat toch met een korreltje zout. Verder komen de straatlichten in de gang uit Engeland, komen de barstoelen van een Irish Pub in Amsterdam en zo kan ik nog wel even doorgaan.”

Het resultaat mag er in elk geval zijn. “Even hebben we getwijfeld om met een architect in zee te gaan, maar dat boterde niet. Die man wou hier een spanplafond steken en had het voortdurend over diagonale lijnen. Dat kan allemaal best zijn als je zo’n huis als in ‘Die Huis’ voor ogen hebt, maar ik wou een café met een ziel, dus hebben we hem vriendelijk naar huis gestuurd. Geen kwaad woord over andere cafés of horecagelegenheden in de buurt, maar we wilden hier écht ons eigen ding doen en daar zijn we in geslaagd ook. Zo zal er hier bijvoorbeeld ook nooit ofte nimmer een televisie binnen komen. Dit café draait voor mij om meer zoveel meer dan pinten tappen alleen. Met het interieur en de setting zorg je voor een ziel. Als ik louter pinten wou staan tappen, had ik even goed pakweg een cafetaria kunnen overnemen.”

Geen prijzen van stadscafé

“Onlangs zei iemand die hier voor het eerst binnen kwam dat het was alsof hij in een café in een grote stad stond, maar hij was blij dat hij in zijn thuisgemeente stond. Dat vond ik een mooi compliment. Laat me wel benadrukken dat de prijzen voor ons eten en onze drank geen stadsprijzen zijn. Die blijven democratisch, zoals het hoort in een dorp. Wolf is voor iedereen.”

Op het tapkraan heeft Henk Stella, Brugse Zot en - opmerkelijk - Sint-Bernardus zitten. “Verder schenken we enkele speciaalbieren die alleen hier te verkrijgen zijn, zoals Keyte uit ichtegem, het wolfsbier Lupulus en het Waalse bier Paix Dieux. Daarnaast hebben we ook een eigen keuken en kunnen mensen hier kleine gerechtjes zoals een spaghetti eten. Tanja en ik zullen in het café regelmatig bijgestaan worden door twee medewerkers, met name Mike Loose en Kristin Potargent. Kristin neemt de keuken voor haar rekening.”

Wolf is vanaf 25 januari elke vrijdag en zaterdag open vanaf 18 uur. De keuken gaat pas open vanaf 1 februari. Mogelijk gaat het café op termijn ook op donderdagavond open, al is dat nog onder voorbehoud.