Café ‘t Dertiende Gebod wordt Open Zeefdrukatelier ‘PrintbaAr’ Sam Vanacker

16 januari 2019

17u01 0 Lichtervelde Lichterveldenaar Niek Devos blaast vanaf 1 februari het leegstaande café ‘t Dertiende Gebod nieuw leven in als open zeefdrukatelier ‘PrintbaAr’. Niek gaat er zeefdrukinitiaties geven op afspraak, maar op donderdag-en zaterdagavond is het café open voor iedereen.

Je zou stilaan gaan denken dat de Lichterveldse drukkers een boontje hebben voor caféhouden. Al is het verhaal van Niek Devos niet hetzelfde als dat van Henk Boucquez. Niek (64) is in het dagelijks leven opvoeder, maar hij werkt al vijf jaar als drukker in bijberoep. “Het begon als een hobby”, legt Niek uit. “Negen jaar geleden ben ik begonnen met zeefdrukken. De voorbije vijf jaar werkte ik vanuit een schuur bij een vriend, maar die locatie is te klein geworden. Dus ik ging op zoek naar een grotere werkplaats.”

In eerste instantie wou Niek zijn zeefdrukatelier installeren in het voormalige jeugdhuis, maar om praktische redenen bleek dat niet haalbaar. Via Geert Bevernagie kwam Niek uiteindelijk terecht bij café ‘t Dertiende Gebod in de Astridlaan, dat al zowat een jaar leeg staat. “We zijn overeen gekomen dat ik het cafégedeelte ook deels nieuw leven in zou blazen. In der regel werken we op afspraak, maar op donderdag- en zaterdagavond zijn we open voor iedereen vanaf 19 uur. Iedereen is welkom om iets te komen drinken en om het drukproces van naderbij te komen volgen.” Al benadrukt Niek dat de Printbaar in de eerste plaats geen café is. “Ik zie het meer als een gezellige werkplaats waar men iets kan komen drinken. Vroeger heb ik nog meegedraaid in De Appel, maar het is niet de bedoeling dat ik me hier vastpin aan de toog.”

Volgens Niek zit zeefdrukken erg in de lift. “Ik heb de techniek leren kennen toen we destijds t-shirts lieten bedrukken voor de band (Niek was onder meer lid van de ter ziele gegane metalband Mindstab - red) en zo is de bal aan het rollen gegaan. Ik vind het gewoon leuk om te doen. Met zeefdruk kan je alle kanten uit. Zolang het plat is, kan ik het bedrukken. Affiches, geboortekaartjes, uitnodigingen, textiel, zelfs pannenkoeken kan je bedrukken. Alles artisanaal. Een computer komt er niet aan te pas. Sinds ik er vijf jaar geleden mee begonnen ben, deed de mond-aan-mondreclame z’n werk en inmiddels heb ik toch al redelijk wat opdrachten.”

De techniek van het zeefdrukken zelf is relatief eenvoudig. Het begint met een blanco raamwerk met daarin een zeef. Die zeef wordt beschilderd met een lichtgevoelige emulsie, terwijl de te drukken tekening op transparant vel plastic getekend wordt. Dat vel gaat samen met de zeef in een lichtbak, waarbij de tekening door het licht overgezet wordt op de eerder aangebrachte emulsie op de zeef. Bij het afspoelen van die zeef blijft de tekening er op staan. Daarna wordt de zeef handmatig bestreken met verf en wordt het op het te bedrukken stuk geduwd. Voor een ander kleur is een nieuwe laag, en dus een nieuwe zeef nodig.

“Groepen die samen willen komen kijken hoe dat allemaal in z’n werk gaat of samen hun eigen kledingsstukken willen bedrukken zijn uiteraard welkom”, gaat Niek verder. “Ik denk pakweg aan jeugdbewegingen, bands of leerlingen van de kunstacademie. Aan de andere kant zijn ook jonge moeders die graag gepersonaliseerde kleertjes maken of creatieve dames ook welkom.”

PrintbaAr opent in het weekend van 1 februari de deuren. Wie interesse heeft in een workshop of zeefdrukinitiatie kan terecht op 0474 97 43 75 of op de facebookpagina van PrintbaAr.