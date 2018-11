Café De Piraat wil record breken met grootste rum-cola 06 november 2018

02u25 1 Lichtervelde Sander Haeghebaert van café De Piraat wil op vrijdag 9 en zaterdag 10 november het vijfjarig bestaan van zijn zaak vieren met een speciale uitdaging.

"Ik wil het wereldrecord van de grootste rum-cola breken", klinkt het.





"Dat betekent dat er op twee dagen tijd zo'n duizend liter gedronken moet worden. Dat is goed voor ongeveer 200 flessen Bacardi en 800 flessen cola. Het idee komt van een klant die me via Facebook een bericht stuurde. Hij had gehoord dat ze in Cuba iets gelijkaardigs hadden gedaan. In de praktijk zal ik voor- en achteraan het café één tent zetten zodat je op drie plaatsen tegelijk een bestelling kan doen. Eerst wilde ik die duizend liter in een bad gieten, maar de kwaliteit blijft dan niet zo lang goed en dat wil ik vermijden. Over de presentatievorm moeten we dus nog even nadenken. Het gaat om een officieus record. Ik verwittig het Guiness Book of Records dus niet, ook omdat ze veel geld voor zo'n recordpoging vragen. Het gaat mij vooral om de poging zelf en het feest dat daar aan gekoppeld is."





Een rum-cola zal 4 euro kosten. Meer info op de Facebook-pagina van De Piraat. (VDI)