Buurt klaagt over geurhinder kalkoenkwekerij 20 maart 2018

Een aantal bewoners van de Beverenstraat, de Wulleputstraat, de Processieweg en de Koolskampstraat klaagt over terugkerende geurhinder in hun buurt. De schuldige zou kalkoenkwekerij Lavens zijn, even verderop op de Ringlaan.





Het begon met meldingen op sociale media, maar intussen heeft een van de buurtbewoners ook een klacht ingediend bij het gemeentebestuur. "De laatste twintig jaar is het nooit zo erg geweest als begin maart", zegt een koppeltje uit de Beverenstraat. "Er moet toen een zachte zuidenwind gestaan hebben op het moment dat de stallen geleegd werden. Ik snap best dat de mensen zich daar aan ergeren, maar anderzijds kan je die man zijn broodwinning niet zomaar afnemen, toch?" Milieuschepen Steven Bogaert (CD&V) laat weten dat de klacht ernstig genomen werd. "De milieuinspectie is vorige week al langs geweest en ik heb zelf ook al samen gezeten met de zaakvoerder, die overigens erg verveeld zit met de zaak. Hij wil er alles aan doen om de geurhinder tot het absolute minimum te beperken en zal alle adviezen opvolgen." (SVR)