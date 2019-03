Bus met Moeskroensupporters strandt na banaal ongeval op E403 Hans Verbeke

17 maart 2019

23u02 0 Lichtervelde 48 supporters van eersteklasser Moeskroen die op weg waren naar hun stadion om de uit-overwinning op Club Brugge te gaan vieren, zijn zondagavond na een klein ongeval gestrand op de E403 in Lichtervelde. De chauffeur van hun bus moest alles dichtgooien om de botsing te vermijden die net voor hem gebeurde. Daardoor blokkeerden de remmen van de bus.

Een Volkswagen Golf botste zondagavond iets voor half tien tegen een Ford Focus die op de E403 ook in de richting van Doornik reed. Dat gebeurde op enkele honderden meter voor de afrit Lichtervelde. De klap was niet zo zwaar maar de bestuurder van de VW Golf verloor de controle over zijn voertuig dat in het rond tolde en tot stilstand kwam in de richting van waar de wagen kwam. Een buschauffeur die met 48 voetbalsupporters van Royal Excel Moeskroen op weg was naar de thuishaven van Les Hurlus, zag het ongeval pal voor z’n neus gebeuren.

Remmen geblokkeerd na noodstop

“Wij zaten nietsvermoedend op de bus toen de chauffeur plots alles dichtgooide”, vertelt één van de supporters. “Omdat niemand op dat moment rechtstond, leverde dat geen problemen op. We wisten helemaal niet wat er aan de hand was. De chauffeur opende de deur rechts vooraan en liep snel naar buiten. Pas toen zagen we dat er een ongeval was gebeurd.” De supporters bleven aanvankelijk op de bus zitten maar op aanraden van de federale wegpolitie stapte iedereen toch uit om plaats te nemen achter de vangrail. “Het is veiliger zo”, zeggen de supporters, “maar op de bus was het warmer. De stemming zat er ook goed in. We wonnen vandaag met 1-2 op het veld van Club Brugge en dat is een mooie prestatie. Onze jongens hebben het voortreffelijk gedaan. We waren op weg naar het stadion in Moeskroen om daar nog een feestje te bouwen, nu de reguliere competitie er op zit.”

Eén gewonde naar het ziekenhuis overgebracht

Het gezelschap moest dus noodgedwongen wachten tot er een vervangbus kwam opdagen. Met veel vertraging landden ze uiteindelijk dan toch nog in Moeskroen. Bij het ongeval raakte in de Volkswagen Golf één inzittende gewond. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Een tweede inzittende kwam er met de schrik vanaf. De bestuurder van de Ford Focus bleef ongedeerd. Door het ongeval was er een tijdlang plaatselijk alleen maar op de linkerrijstrook verkeer toegelaten. Gezien het late uur op zondagavond leverde dat geen noemenswaardige problemen op.