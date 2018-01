Burgemeester: "Leerlingen mogen gerust confetti gooien" 24 januari 2018

Basisschool 't Vlot in Lichtervelde mag zelf bepalen of ze al dan niet confetti gebruikt tijdens de carnavalsstoet op 9 februari. Dat benadrukte burgemeester Ria Pattyn (CD&V) maandagavond tijdens de gemeenteraad. "Voor ons part mag de school confetti strooien. Als we hierover de vraag hadden gekregen, hadden we daar ongetwijfeld positief op geantwoord", aldus de burgemeester. "De vraag om de twee stoeten van de twee scholen ('t Beverbos en 't Vlot, red.) te laten samengaan, kwam niet van het gemeentebestuur, maar van de politie. Wij zitten er voor niets tussen en hebben ook niet verwezen naar de GAS-wetgeving, die trouwens voor interpretatie vatbaar is. Ze is gemaakt om kleine vormen van overlast tegen te gaan, niet zozeer om toe te passen op evenementen." De leerlingen hoeven zich dus geen zorgen te maken dat er zal beboet worden voor strooien van confetti. (SVR)