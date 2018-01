Burgemeester gaat voor nieuwe sjerp 29 januari 2018

Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) wil haar burgemeesterssjerp in Lichtervelde ook na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober graag behouden. Minister Hilde Crevits mocht dit nieuws melden tijdens de nieuwjaarsreceptie van CD&V in OC De Schouw. Beeusaert-Pattyn is sinds januari 2001 burgemeester van Lichtervelde. Ze volgde toen haar partijgenoot Gabriël Kindt op. Wie er naast de lijsttrekker verder nog op de lijst staat, blijft voorlopig onduidelijk. Op 11 maart volgen meer namen, maar CD&V laat nu wel al weten dat het zal gaan om een mix van vaste waarden en nieuw, jong talent. Ook verklapte de partij dat Els Kindt, huidig schepen en tot in 2012 ook provincieraadslid, opnieuw kandidaat wordt voor de provincieraadslijst. (CDR)