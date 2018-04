Buiten spelen bij Den Ast 06 april 2018

Op de eerste woensdag na de paasvakantie is er de Buitenspeeldag. 'Place to be' in Lichtervelde wordt kinderboerderij Den Ast. Op het programma staan onder meer ponyritjes, zoektochten, springkastelen en een kinderdisco. (SVR)