Briljant voor Marcel en Lutgarde

Marcel Vancolen en Lutgarde Desender vierden onlangs hun 65-jarige huwelijksjubileum. De twee geboren en getogen Lichterveldenaars stapten op 27 december 1952 in het huwelijksbootje. Marcel werkte eerst bij de firma Claeys in Zedelgem en begon eind jaren vijftig een eigen zaak als fietsenmaker en verdeler van Flandria-bromfietsen. Het koppel woont intussen in het Lichterveldse woonzorgcentrum. Ze hebben een dochter, een kleindochter en twee achterkleinkinderen.





