Brand Perneel op audiëntie bij paus 06 maart 2018

Lichterveldenaar Brand Perneel (76) heeft afgelopen vrijdag de hand geschud van paus Franciscus I. Hij deed dat als lid van Pro Petri Sede (lett. De Stoel van Petrus), een organisatie van kerkelijk gedecoreerden uit de Benelux die al sinds 1870 geld inzamelt voor het goede doel en opgericht werd door de (afstammelingen van) de Pauselijke Zoeaven. Zowat om de twee jaar worden zo'n veertig leden ontvangen door de paus. Daarbij wordt telkens een bedrag overhandigd. Voor Brand is het al de zesde keer dat hij een pauselijke hand schudt. "In 1956 ontmoette ik Pius XII, in 1998 Johannes-Paulus II, in 2011 en 2013 Benedictus XVI en in 2015 mocht ik Franciscus I al een eerste keer te ontmoeten", zegt hij. "Opnieuw heette de Heilige Vader ons welkom en drukte hij de hoop uit dat we ons goede werk konden verderzetten."





