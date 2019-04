Bossneppe opent ijssalon: “De favoriete smaken? Kinder Bueno, Melo-Cakes en Cookie Dough” VDI

Bron: VDI 0 Lichtervelde Van het eerste lentezonnetje mochten we al eens eerder proeven, maar op de eerste ijsjes van zuivelhoeve De Bossneppe was het tot zondag wachten. Uitbater Kurt Dely gaf de aftrap voor het nieuwe ijsjesseizoen met een heuse Ice Start Day.

De Bossneppe heeft ruim 70 smaken ijs, maar in de vitrine is er maar plaats voor 30 smaken. Kurt bedacht daarvoor een creatieve oplossing. “Op onze site kunnen bezoekers een ‘smaakabonnement’ aanmaken en daarop hun favoriete smaak aanduiden”, vertelt Kurt. “Op die manier weten we wat de populairste smaken zijn en die kunnen we zo in het aanbod opnemen. Mensen die hun favoriete smaak op de site hadden aangeduid, kregen dan een mail om te zeggen dat ze die kunnen komen proeven bij ons. Zo staan onze Ferrero- en Kinder Bueno-smaken helemaal bovenaan qua populariteit en ook de Melo-Cakes en Cookie Dough doen het zeer goed, net als de Nutella-smaak. Nieuw dit jaar is Capuccino, een zacht mokka-ijs, maar daar moeten de mensen nog een beetje aan wennen.”