Boete en rijverbod na zware crash op terugweg

van avondje Gentse Feesten MMB

22 maart 2019

15u48 0 Lichtervelde Een 20-jarige man uit Hooglede is in de Brugse politierechtbank veroordeeld tot een boete van 800 euro en een rijverbod van drie maanden, waarvan de helft met uitstel, voor een zwaar ongeval dat hij veroorzaakte op 23 juli vorig jaar. Twee vrienden raakten daarbij zwaargewond.

Het ongeval gebeurde langs de E403 in Lichtervelde. Op de terugweg van de Gentse Feesten verloor S.P. (20) uit Hooglede de controle over zijn stuur en reed tegen een vrachtwagen. Zijn twee vrienden uit Lichtervelde die in de wagen zaten, raakten daarbij zwaargewond. Uit getuigenissen bleek dat de bestuurder in het doorgaan met een snelheid van 230 kilometer per uur over de snelweg raasde. “We mogen aannemen dat dat op de terugweg ook het geval was. Het ongeval was dan ook te wijten aan onaangepaste snelheid”, sprak de procureur. De twee passagiers kwamen zich in de rechtbank burgerlijke partij stellen en zijn nog steeds aan het revalideren.

Schadevergoeding

De advocaat van de beklaagde gaf toe dat er in het doorgaan te snel werd gereden. “Het ongeval gebeurde in het terugkeren. Toen had hij de cruise control opgezet aan 125 kilometer per uur”, klonk het. De twintiger kreeg als laatste het woord. “Mijn rijgedrag was niet correct. Ik weet wat ik gedaan heb. Ik heb met iemands leven gespeeld en dat heb ik nu echt wel beseft.” Zijn twee passagiers kregen een voorlopige schadevergoeding van één euro toegekend.