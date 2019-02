Bib viert 25 jaar met 24 auteurslezingen: streekgenote Hilde Vandermeeren bijt spits af Sam Vanacker

28 februari 2019

14u24 0 Lichtervelde D e gemeentelijke openbare bibliotheek van Lichtervelde ging open op 7 mei 1994 en bestaat in 2019 dus een kwarteeuw. Die verjaardag laat de bib niet onopgemerkt voorbij gaan.

Naar aanleiding van het jubileumjaar staan er een pak extra activiteiten gepland. Er worden maar liefst 24 auteurslezingen georganiseerd, waarvan er weliswaar twintig voorbehouden zijn voor de scholen. Vier lezingen zijn wel toegankelijk voor iedereen.

Hilde Vandermeeren

Het startschot van de activiteiten wordt gegeven met een eerste auteurslezing op woensdag 6 maart. Streekgenote Hilde Vandermeeren (geboren in Kortemark en woonachtig in Torhout), die meer dan veertig jeugd- en kinderboeken op haar naam staan heeft en sinds 2013 ook scoort als auteur van psychologische thrillers, komt voorlezen uit haar recentere werk.

“In de uitleentoptien van onze bibliotheek prijkt Hilde Vandermeeren op nummer een met haar roman Schemerzone én tegelijk ook op nummer drie met ‘Pas op voor de Buren’”, weet bibliothecaris Luc Haeghebaert. “Ze is dus heel populair bij het Lichterveldse publiek.”

De activiteit wordt samen georganiseerd met de leesclub De Leeswijzer. Inschrijven voor de lezing kost 5 euro en kan via bibliotheek@lichtervelde.be. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen zal de lezing plaatsvinden in de bibliotheek of in OC De Schouw.

Stukje geschiedenis

Op 20 maart is het de beurt aan Bart Van Loo. Hij komt langs in OC De Schouw in het kader van de Nacht van de Geschiedenis, waarbij ook de heemkundige kring en Het Davidsfonds parters zijn. “Bart heeft onlangs een nieuw boek uitgebracht over de Bourgondiërs die de grondleggers zijn van de Nederlanden. Het boek werd heel enthousiast onthaald in alle media en is een schoolvoorbeeld van hoe je geschiedenis boeiend kunt maken voor het grote publiek”, zegt Haeghebaert. “Hij heeft beloofd om ook de figuur van Jacob van Lichtervelde te belichten in de context van de Bourgondiërs.”

Verder worden ter gelegenheid van het jubileumjaar ook een cinébibvoorstelling en een verwendag gepland, terwijl er in de loop van mei een grote receptie georganiseerd wordt voor iedereen die ooit betrokken was bij de werking van de bib.