Bewoner jaagt inbrekers weg 26 juli 2018

02u42 0

Een man uit de Koolskampstraat in Lichtervelde heeft gisterenmorgen in alle vroegte inbrekers doen vluchten. Dat gebeurde iets voor vijf uur. De bewoner was toen net wakker geworden, van het geluid dat de daders maakten toen ze de achterdeur openbraken. De man wipte uit bed en slaagde erin de inbrekers weg te jagen. Er werd niks gestolen. (VHS)