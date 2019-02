Beweging.net Lichtervelde zamelt kurken in Sam Vanacker

24 februari 2019

19u03 0 Lichtervelde Begin dit jaar lanceerden de Provincie West-Vlaanderen, Beweging.net en de West-Vlaamse Milieufederatie de campagne ‘Mag ik deze kurk van jou?’ om de recyclage van kurk te promoten. Ook de Lichterveldse afdeling van Beweging.net zet z’n schouders onder de actie.

De vereniging neemt het meter- en peterschap op zich van vier verzamelboxen op Lichterveldse bodem. De inzamelboxen zijn te vinden aan het gemeentehuis, aan dienstencentrum De Ploeg, bij de Spar in de Statiestraat en bij drankenhandel Bevernagie in de Koolskampstraat. De boxen worden regelmatig door vrijwilligers van Beweging.net leeggemaakt.

Jaarlijks gaan in West-Vlaanderen zo’n 19 miljoen kurken de vuilbak in. Tachtig procent van de mensen is er zich niet van bewust dat kurk apart kan verzameld en gerecycleerd worden, en niet nodeloos in de vuilnisbak hoeft te belanden. ‘Mag ik deze kurk van jou?’ wil in eerste instantie jaarlijks 1 miljoen kurken ophalen. Na één jaar krijgt het project een evaluatie en kunnen er inzamelbakken toegevoegd worden aan het netwerk.