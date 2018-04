Beverbos protesteert mee tegen ongezonde lucht 09 april 2018

Onder de noemer 'Help, ik stik!' werd er in 38 Belgische scholen een actie gehouden tegen luchtvervuiling aan de schoolpoort.





Zo beslisten de scholen om de straat tijdelijk af te sluiten voor het verkeer. De acties zijn een gevolg van de Panoreportage die halfweg maart uitgezonden werd en waaruit blijkt dat het slecht gesteld is met de luchtkwaliteit aan de schoolpoorten. In onze provincie gaven vijf scholen gevolg aan de oproep van actiegroep Filter Café-Filtré, waaronder Het Beverbos in Lichtervelde. "Luchtvervuiling is misschien vooral een stedelijk probleem", zegt directeur Koen Neyrinck. "Anderzijds zou ik willen weten hoe het hier gesteld is met onze lucht. Als de kwaliteit hier goed blijkt, dan doen we vooral mee uit solidariteit." (SVR)