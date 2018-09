Beverbos in de voetsporen van Bob de Bouwer SAM VANACKER

03 september 2018

Aangezien er over veertien dagen grootschalige verbouwingswerken starten, stond de eerste schooldag in het Beverbos volledig in het teken van de bouw. De juffen en meesters ontvingen ruim 300 kinderen met veiligheidshelmen en -brillen, waarna er samen een dansje opgevoerd werd in 'Bob De Bouwer'-stijl. Bij het uitgaan van de school werd het dansje ook nog eens opgevoerd voor de ouders. Het Beverbos krijgt tegen september 2020 een nieuwbouw voor kleuters, een nieuwe refter en een nieuwe turnzaal. De werken kosten 2,7 miljoen euro.