Betrapt op bezit van kinderporno “omdat mijn vrouw van me wilde scheiden”

02 april 2019

Een vijftiger uit Lichtervelde staat in de Brugse strafrechtbank terecht omdat hij in het bezit was van kinderporno. De politie kwam G.M. in 2016 op het spoor omdat de man zich in verborgen chatrooms begaf en daar beelden uitwisselde. Na een huiszoeking werden op zijn computer 198 foto’s en vijf video’s gevonden. “Ik ben schuldig en schaam me om wat ik gedaan heb”, zei hij tegen de rechter. “Maar 2016 was een moeilijk jaar voor me doordat mijn vrouw van me wilde scheiden en ik moest zorgen voor mijn zieke ouders. Ik ben fout geweest en volg nu elke week vrijwillig begeleiding”, sprak de man. De procureur wil dat hij die begeleiding verderzet en vorderde een celstraf met uitstel onder voorwaarden. Vonnis op 7 mei.