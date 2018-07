Betrapt na korte achtervolging 30 juli 2018

02u25 0

Een amper 19-jarige jongeman uit Torhout is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt nadat hij roekeloos rondreed. De politie zag dat J.M. een gevaarlijk manoeuvre uitvoerde op het kruispunt van de Sneppestraat met de Slingerstraat in Torhout. Ze wilden de man doen stoppen maar die reed met een hoge snelheid weg richting Lichtervelde. In de Weststraat konden ze de tiener aan de kant zetten. Hij legde een positieve ademtest af en speelde zijn rijbewijs kwijt voor 15 dagen. (JHM)