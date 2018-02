Betonplaten schuiven van oplegger: woning bejaard echtpaar geraakt 23 februari 2018

02u27 0 Lichtervelde Zes grote en twee kleine betonplaten donderden gisterenmorgen van een oplegger toen die de rotonde nam langs de Roeselarebaan in Lichtervelde. Een vrouw die net voorbij was gefietst, werd daarbij net niet bedolven. De betonplaten sloegen wel een gat in de zijgevel van een huis. De bewoners, een bejaard echtpaar, schrokken zich een bult.

"Het was rond half negen en we waren net naar beneden gekomen", zegt Michel Rosseel (83). Hij en zijn vrouw Agnes Vanwalleghem (80) deden gisteren de schrik van hun leven op.





"We hoorden een geraas van jewelste. Plots was er in onze woonkamer een gat met een diameter van ongeveer een halve meter. Gelukkig werd de elektriciteitskast niet geraakt."





IJslaag

Oorzaak van het lawaai en de schade waren zes grote en twee kleine betonplaten die even tevoren nog op een grote oplegger van het bouwmaterialenbedrijf Vinckier uit Diksmuide lagen. "Maar toen we buiten keken, zagen we ze liggen op straat, tot net tegen onze gevel", zegt Michel. Volgens een verantwoordelijke van het bedrijf gingen de betonplaten aan het schuiven als gevolg van een laagje ijs dat zich 's nachts had gevormd onder de onderste plaat. Ook de stalen constructie waarop de platen geladen waren, belandde op het wegdek. Wie richting Roeselare wou, moest omrijden. De vallende betonplaten vernielden ook een verlichtingspaal en een verdeelkastje van de tv-maatschappij. "Toen we buiten kwamen en de ravage zagen, merkten we even verderop ook een vrouw op een fiets", zegt Michel. "Ze was lijkbleek. Met horten en stoten kwam het eruit. Dat ze een seconde of twee voordien op de plek gepasseerd was waar de betonplaten zijn gevallen< Die vrouw is echt aan de dood ontsnapt."





Werknemers van het bouwmaterialenbedrijf Vinckier kwamen de gevallen betonplaten - elk vijf- tot zeshonderd kilogram zwaar en bestemd voor een werf in Roeselare - opladen op een andere vrachtwagen.





De brandweer maakte het wegdek proper, ruimde de woonkamer op ven nagelde een houten plank tegen de buitenmuur. (VHS)