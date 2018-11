Bestelwagen rijdt zich vast 15 november 2018

Een bestuurder die onoplettend was of de hoogte van zijn bestelwagen verkeerd inschatte, heeft zich dinsdagavond vastgereden aan de spoorwegtunnel in Lichtervelde. De man raakte met zijn voertuig gekneld onder een metalen constructie die er staat opgesteld om weggebruikers te wijzen op de beperkte hoogte van de tunnel onder de spoorweg. Niemand raakte gewond, maar het incident zorgde wel voor wat verkeershinder. De bestelwagen liep averij op. (VHS)