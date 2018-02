Benedict Wydooghe wint Bronzen Accordeonnetje voor Frontparadijs 07 februari 2018

02u30 0

Historicus Benedict Wydooghe heeft het 22ste Bronzen Accordeonnetje gewonnen. De prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Lichterveldse Perskring aan een gemeentegenoot die Lichtervelde het afgelopen jaar in de kijker heeft gezet.





Wydooghe was een van de drijvende krachten achter totaalspektakel Het Frontparadijs. "Eigenlijk verdienen alle medewerkers van Het Frontparadijs de prijs, maar 400 Bronzen Accordeonnetjes laten maken is financieel niet haalbaar", aldus Patrick Cornillie van de Lichterveldse Perskring. "Maar het was Benedict die de geschiedenisboeken in dook en alle scènes schreef. Het Fronparadijs was niet mogelijk geweest zonder hem." Verder opmerkelijk is dat Wydooghe zelf ook lid is van de Perskring, terwijl leden tot op heden niet in aanmerking konden komen voor de prijs. Die regel werd afgeschaft.





(SVR)