Beeldhouwer met beperking maakt standbeeldje voor Gentse expo: ‘Down De Reus’ wordt 3 meter hoog en weegt 450 kilo Sam Vanacker

10 april 2019

18u25 5 Lichtervelde In De Beelderij in Lichtervelde is Franky Delaere al sinds december bezig aan niets minder dan een titanenwerk. De Torhoutse beeldhouwer met een beperking maakt er in opdracht van Bloedtest een reusachtig beeldhouwwerk van een man met het syndroom van Down. Als alles goed gaat prijkt ‘Down de Reus’ de hele zomer aan de ingang van het Guislainmuseum in Gent.

Het huzarenstukje kadert binnen ‘Bloedtest’, de campagne van de Kortrijkse vzw Wit.h en het Gentse museum dr. Guislain rond de ethische gevolgen van de NIP-test. Dat is een bloedtest waarmee het syndroom van Down al kan vastgesteld worden bij foetussen. In het kader van dezelfde campagne vloog er op 21 maart ook al een vliegtuigje over West-Vlaanderen die aandacht vroeg voor de complexe problematiek. Hoogtepunt van de actie wordt een tentoonstelling in het Guislainmuseum, die opent op 20 juni. Daar zullen bezoekers begroet worden door een reuzenstandbeeld dat in Lichtervelde gemaakt werd.

“We hebben al eerder samengewerkt met vzw Wit.h”, legt begeleidster Nancy Demeyer uit. Zij werkt in De Beelderij in Lichtervelde, het kunstatelier van begeleidingscentrum voor mensen met een beperking Tordale uit Torhout. “Ze wisten dus dat Franky talent had en stelden hem de vraag om een reuzenbeeld te maken van iemand met het syndroom van Down voor de tentoonstelling. Kobe Wyffels, een danser van de Compagnie van Platform K, kwam vorige zomer langs en deed dienst als model. Dan was het een kwestie van zorgvuldig alles opmeten en de verhoudingen wat aan te passen voor het beeld.”

Oven te klein

Franky Delaere (46) ging de uitdaging aan. “Het is een hele eer dat men aan mij dacht voor deze opdracht. Ik heb al eerder grote beelden gemaakt, maar dit wordt mijn absolute meesterwerk. In december ben ik er aan begonnen. Alles in een keer maken was niet mogelijk omdat zo’n groot werk niet in een keer in de oven past, dus zijn we stapsgewijs te werk gegaan. Eerst heb ik twee kleinere teststandbeelden gemaakt op basis van de foto’s van Kobe en daarna kwam het echte werk. De armen, de benen, de voeten, de romp en uiteindelijk het hoofd van de reus. Het hoofd en het gezicht zijn pas klaar. We liggen voor op schema.”

Er gingen 45 pakken klei van tien kilo het stuk in het standbeeld. Maar voor Franky is het beeld zoveel meer dan de som van de delen. “Ik heb elf jaar in een beschutte werkplaats gewerkt, maar het tempo en de drukte werden me te veel. Ik kon de vele prikkels niet meer aan. Op mijn 33ste ben ik in De Beelderij terecht gekomen. Eerst had ik het heel moeilijk om hier mijn plaats te vinden, maar ik heb mezelf terug gevonden door de kunst.”

Rust

“Zijn werken kreeg aandacht en Franky begon terug in zichzelf te geloven”, bevestigt Nancy. “Maar om goed te kunnen werken heeft hij rust nodig. We hebben speciaal voor dit werk zelfs buizen aan het plafond laten hangen met gordijnen aan, zodat Franky in een afgescheiden ruimte kan werken zonder al te veel lastig gevallen te worden. Met resultaat, want het beeld ziet er fantastisch uit. Alleen kan je de aparte stukken bijna niet opheffen. Om de stukken in de oven te stoppen en te bakken hebben we gelukkig wat hulp gekregen van kunstenaars Geert Roygens, Thomas Eggermont en Claudine Denoulet. Zij boden occasioneel wat artistieke en technische steun. Zij hebben ook voor een mooie sokkel gezorgd.”

Franky benadrukt dat hij geen kunstopleiding achter de rug heeft, maar wel heel goed nadacht over de uitwerking van het beeld. “Even dacht ik om de armen langszij te laten aansluiten op het lichaam, omdat dat technisch makkelijker is, maar ik wou de trotse houding van Kobe in ere houden, dus staan de handen in de zij. Een andere aanpassing is dat we voor een marcelleke gekozen hebben voor de reus. Zo kunnen we de naden waar de armen en het hoofd zullen aansluiten op het lichaam maskeren.”

Eind juni vertrekken de individuele delen van Down de Reus naar Gent, waar ze samen gemonteerd worden. Het beeld staat tussen 20 juni en 20 oktober aan de ingang van de tentoonstelling ‘Camerata Artista’ in het dr. Guislainmuseum. Wat er daarna mee gebeurt valt af te wachten. Mogelijk krijgt het beeld dan een permanent plaatsje in Tordale.