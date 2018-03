Basketter (19) verrast door overstekende ree 29 maart 2018

02u55 0 Lichtervelde Het zit Dylan Lievens (19) uit Eernegem niet mee. Op de terugweg van de training in Izegem dinsdagavond - de jongeman speelt er in de plaatselijke basketbalclub - werd hij iets na 22 uur op de E403 in Lichtervelde verrast door een ree die de snelweg overstak.

"Dylan verloor de controle over het stuur en botste tegen een vrachtwagen", vertelt zijn moeder Ingrid. "Hij liep daarbij een stevige kneuzing op aan z'n linkerhand maar na verzorging mocht hij het ziekenhuis van Torhout weer verlaten. Hij kon vandaag (gisteren, red.) zelfs opnieuw gaan werken."





Einde basketbalseizoen

De Citroën C3 van Dylan Lievens raakte vooraan serieus gehavend na de botsing tegen een autotransport.





"Maar door de blessure aan zijn hand moet hij wellicht een kruis maken over de rest van zijn basketbalseizoen", zegt Ingrid.





"Alweer, want in de oudejaarsnacht van 2016 op 2017 werd Dylan tijdens het bal in de Expohallen van Roeselare in elkaar geslagen toen hij de gemoederen wilde bedaren bij een incident op de dansvloer. Hij brak toen zijn kaak, ook enkele tanden waren beschadigd. Het onderzoek over die zaak loopt nog, al zijn er wel een zestal verdachten in beeld."





(VHS)