Basisschool De Valke opent minibib 16 maart 2018

Aan de ingang van basisschool De Valke in de Torhoutstraat prijkt sinds gisteren een gloednieuw boekenhuisje. Het gaat om een soort uit de kluiten gewassen vogelkastje waar gratis (kinder)boeken ontleend of geruild kunnen worden door iedereen die dat wil. De miniatuurbibliotheek werd plechtig geopend door burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn. "Net als bij Samson en Gert is de burgemeester hier vandaag om plechtig het lintje van onze minibib door te knippen", verwoordde directrice Nele Dockx het voor de kinderen. Het is overigens geen toeval dat het kastje er in maart komt. "Sowieso werken we dagelijks rond lezen, maar tijdens de jeugdboekenmaand wilden we de liefde voor het lezen toch nog een extra duwtje in de rug geven." (SVR)