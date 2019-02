Auto slipt en belandt tegen paal: bestuurder ongedeerd VHS

01 februari 2019

B.S. is vrijdag rond 5 uur geslipt met zijn wagen op het gladde wegdek in een bocht in de Industrielaan in Lichtervelde. Zijn wagen botste tegen een paal. De bestuurder kwam er met de schrik vanaf.