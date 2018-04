Auto knalt tegen elektriciteitspaal 23 april 2018

04u24 0

In de Leysafortstraat in Lichtervelde is een automobilist vrijdagnacht rond 4 uur met zijn Volvo tegen een elektriciteitspaal geknald. De man viel achter het stuur in slaap en belandde in de landelijke weg tegen de betonnen paal. Door de klap kwamen elektriciteitskabels naar beneden. Er waren interventies van brandweer, politie en netwerkbeheerder Eandis nodig om alles in goede banen te leiden en te herstellen. De Leysafortstraat was enkele uren afgesloten, maar dat leverde geen problemen op. De automobilist bleef ongedeerd. (LSI)