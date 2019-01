Ann Gunst "Ik heb een goed zicht op de noden van de burgers" 2019 | EEN NIEUWE START VOOR UW GEMEENTE Sam Vanacker

03 januari 2019

Het enige nieuwe gezicht in het schepencollege is dat van Ann Gunst (44), echtgenote van Olivier Van Der Heyden en mama van Seppe (11) en Lowie (9). Ze is afdelingsverantwoordelijke in het CM- kantoor van Lichtervelde en is de nieuwe CD&V-schepen van Welzijn en Zorg. Daarmee volgt ze voormalig OCMW-voorzitter Roos Vanwalleghem op. Op 14 oktober kreeg Gunst vanop de negende plaats op de lijst verrassend 783 voorkeurstemmen achter haar naam, het vijfde sterkste resultaat binnen haar partij. "Uiteraard ben ik blij dat mensen me het vertrouwen hebben gegeven om mee te werken aan het beleid. Omdat ik iedere dag aan dienstverlening doe, had ik ergens wel gehoopt op een mooi resultaat. De mensen die ik eerder heb geholpen via mijn job zijn dat in het kieshokje niet vergeten en daar ben ik hen dankbaar voor", glundert Ann. "Door mijn opleiding als sociaal assistent en mijn job binnen de CM ligt welzijn me nauw aan het hart. Ik deel de visie van mijn voorgangster over de uitbreiding en de werking van het rusthuis en mijn eerste taak wordt de opvolging van de afbraak van de site Denys. Daarna starten we met de uitbreiding. Ook het vrijwilligerswerk en het lokaal dienstencentrum verder uitbouwen zal een prioriteit blijven. Via mijn job kom ik dagelijks in contact met de Lichterveldenaars en ik heb een goed zicht op hun noden. Net om hen een stem te geven, ben ik zes jaar geleden in de politiek gestapt." (SVR)