Ambacht heggenvlechten is in ere hersteld

Foto Joke Couvreur Deze cursisten leren heggenvlechten.

Tien cursisten bliezen het voorbije weekend met heggenvlechten een eeuwenoude ambacht nieuw leven in. Inverde, het forum voor groenexpertise, organiseerde een workshop om in de Huwynsbossen aan geinteresseerden de kneepjes van het vak te leren. "In december hebben enkele cursisten al eens een twintigtal meter meidoornhaag gevlochten", klinkt het bij Inverde. "Dit weekend trokken nog eens tien cursisten de handschoenen aan om de haag verder te kappen en te vlechten. In de voormiddag was er in B&B Bouckenhove een theoretisch gedeelte, in de namiddag trokken we naar de Gentstraat bij de bossen om alles in de praktijk om te zetten." Tot het einde van de 19de eeuw werd gevlochten heggen gebruikt als afrastering, maar met de komst van prikkeldraad verloren ze hun nut. De laatste jaren zijn ze weer aan een opmars bezig. (VDI)