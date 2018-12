Alles wat met koffie te maken heeft is te vinden ten huize van verzamelaar Jean-Pierre: “Ik hoop dat de collectie ooit naar een museum gaat” Sam Vanacker

27 december 2018

15u13 0 Lichtervelde Jean-Pierre Lisabeth is een verzamelaar met een boontje voor... koffie. In de loop van de voorbije 26 jaar toverde hij zijn woonst om tot een heus koffiemuseum. Alleen al wat koffiemolens betreft staat de teller op ruim duizend stuks. Omdat zijn collectie te groot werd, liet hij vorig jaar nog een extra verdieping boven op de garage bouwen.

Er zijn uit de hand gelopen hobby’s en er zijn rasechte verzamelaars die alles over hebben voor hun passie. Jean-Pierre (60) hoort bij die laatste categorie. Nagenoeg dagelijks is hij bezig met zijn collectie. Elke ruimte van het huis staat tjokvol koffiespulletjes. Op zolder staan de koffiemolens drie rijen dik uitgestald op vier niveaus, overal zijn de wanden bekleed met oude recamepanelen van koffie, in de veranda staan honderden grotere industriële koffiemolens netjes op een rij. En dan zwijgen we nog over de keuken en de woonkamer.

In de tuin staan nog eens twee tuinhuizen helemaal vol. In een ervan staat zelfs een gigantische industriële koffiebrander. Her en der verspreid staan glazen toonbanken met vooroorlogse koffiepakjes, schepjes, filters, surrogaatkoffie, percolators, bonen en nog zoveel meer. Exacte cijfers heeft Jean-Pierre niet - het inventaris zit in z’n hoofd - maar het gaat om ettelijke duizenden stuks. De kans dat er elders in België een grotere collectie bestaat is bijzonder klein.

Elk molentje heeft z’n verhaal

“Het is allemaal begonnen met twee koffiemolentjes”, vertelt hij. “Mijn neef woont in Tielt en verzamelde al langer bierglazen. In 1992 zijn mijn vrouw en ik samen met hem naar een rommelmarkt gegaan en daar zag ik een oude koffiedoos die ik wel vond passen bij mijn molens. Zo is het begonnen. Sindsdien schuim ik al 26 jaar rommelmarkten en kringloopwinkels af op zoek naar oude koffiespulletjes. Waarom koffie? Ik vind de nostalgische sfeer die er om heen hangt fantastisch. Elk molentje of kannetje dat hier staat heeft een verhaal. Het zijn gebruiksvoorwerpen die met liefde gemaakt zijn en ook met liefde gehanteerd zijn door huismoeders. Op de buiskachel, opgegoten met de ketel. Gezelliger en authentieker wordt het niet. Ik heb niks tegen moderne koffiemachines, maar die zijn bijlange niet zo mooi.”

In de zomermaanden is Jean-Pierre nog wekelijks te vinden op een rommelmarkt. “Ik ben gaandeweg wat selectiever geworden”, gaat hij verder. “Vroeger ging ik vier koffiedozen van hetzelfde kopen, maar nu is eentje genoeg. En als ik ik zie dat ik al heb, laat ik het ook gewoon staan. Alleen de speciallekes doe ik nog mee, terwijl ik me ook probeer te beperken tot de koffie van West- en Oost-Vlaanderen.” Buiten het rommelmarktseizoen is hij vooral bezig is met het onderhoud van de collectie. “Jaarlijks controleer ik alles op houtworm, terwijl ik hier en daar ook kleine herstellingen uitvoer of de belichting wat aanpas. Verder heb ik ook alle mogelijke literatuur over koffie in huis.”

Bezoek

“Omdat de collectie zodanig groot werd, hebben we er even aan gedacht om te verhuizen, maar uiteindelijk hebben we dan beslist om een extra verdieping op de garage te laten bouwen. Die werken zijn in mei 2017 gestart en sinds een paar weken geleden staat daar m’n eigen koffiebar volledig op punt. En dankzij die extra kamer is er weer wat ademruimte voor de collectie. Ik denk erover na om met pakweg openmonumentendag het huis open te stellen voor bezoekers. Nu gebeurt het ook al dat er af en toe een groepje langs komt. Zo zijn de KVLV en de scouts hier al eens geweest, maar dat bezoek houden we bewust beperkt. Een volle bus ontvangen zien mijn vrouw en ik bijvoorbeeld minder zitten.”

Dé vraag waar Jean-Pierre en zijn echtgenote Christine mee worstelen is wat er met de collectie zal gebeuren na hun dood. “Bij Christine is in februari pancreaskanker ontdekt. Dan denk je al eens na over de toekomst”, vertelt hij. “De kinderen hebben geen interesse in de verzameling. Het liefst van al zou ik een museum vinden die de volledige collectie wil overnemen en in ere houden. Ik mag er niet aan denken dat alles in stukjes en beetjes verkocht zou worden. Onlangs nog had ik hier een vrouwtje over de vloer die kwam kijken wat ik met haar oude koffiemolen gedaan had. Ze was zo content dat er hier zo goed voor gezorgd werd. Ooit kwam hier een grote verzamelaar langs die me voor een van mijn molens 20.000 frank wou geven. Ik heb hem vriendelijk de deur gewezen. Verkopen doe ik niet. ”