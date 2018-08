Al 120.000 flesjes Lichtervelds Blond 30 augustus 2018

We staan aan de vooravond van de Folklorefeesten, dus naar goede gewoonte stuurt heemkundige kring Karel Van de Poele opnieuw zo'n vierhonderd bakken Lichtervelds Blond de wereld in. Het is al de vijftiende keer dat het goudblonde bier van 8 graden gebrouwen wordt door de Dolle Brouwers uit Esen. Luc Haeghebaert maakte voor de gelegenheid een berekening. "Vijftien keer vierhonderd bakken, dat zijn 6.000 bakken, omgerekend 120.000 flesjes of 39.600 liter Lichtervelds Blond. Daar mag je al eens op klinken, niet?" Het recept van het bier is in vergelijking met twee jaar geleden ongewijzigd gebleven. Vanaf dit weekend is het gelegenheidsbier verkrijgbaar op en rond de Markt van Lichtervelde tijdens de Folklorefeesten. (SVR)