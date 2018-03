Afbraak 'kunsthuis' David Maertens gestart 15 maart 2018

02u42 0 Lichtervelde Gisteren zijn de afbraakwerken gestart aan het versierde ouderlijke huis van kunstenaar David Maertens.

Het huis haalde sinds eind vorige zomer de pers omdat kunstenaar-patissier David Maertens besliste om een enorm kunstwerk te maken van zijn ouderlijke thuis in de Statiestraat 100.





Maandenlang was David bezig aan het project, dat hij 'Exit 100' noemde.





Dat was voor alle duidelijkheid nadat de ouders van David beslisten om hun huis te verkopen aan supermarktketen Lid, waarvan er dit najaar een nieuwe vestiging opent op die locatie. "Het zal een heel ander zicht zijn in de straat", klinkt het bij overburen Luc en Martine.





"Ergens is het wel jammer dat zoiets moois nu moet wijken voor parking. Maar vooruitgang hou je nu eenmaal niet tegen."





(SVR)