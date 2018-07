Aangereden vlak voor autoreis zou beginnen 17 juli 2018

02u31 0

Enkele uren vooraleer hij met zijn vriendin en twee kinderen op autovakantie richting Barcelona zou vertrekken, is de BMW van een 48-jarige man uit Gits gisterenmiddag aangereden. Dat gebeurde langs de Roeselarebaan in Lichtervelde.





Bart D. reed rond 13.30 uur met zijn vriendin en een dochtertje van Gits richting Torhout om nog gauw enkele boodschappen te doen. Iets voorbij restaurant Samira knalde een Opel Astra plots achteraan op de traagrijdende auto, in de file voor de rotonde aan De Singel. De BMW van Bart vloog door de klap vooruit en berokkende wat lichte schade aan de Toyota Yaris voorop. De bestuurder van de Opel Astra, de vriendin van Bart en het dochtertje moesten even naar het ziekenhuis. Een tijdlang kon verkeer slechts beurtelings passeren. "En nu maar hopen op een vervangwagen die groot genoeg is om met vier op reis te vertrekken", zegt Bart. (LSI)