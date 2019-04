681 bezwaren: gemeente geeft negatief advies voor windmolenplannen Electrabel Sam Vanacker

09 april 2019

10u35 12 Lichtervelde Het gemeentebestuur van Lichtervelde geeft een negatief advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag van nv Elektrabel, die plannen heeft voor twee windmolens in de omgeving van de Bellestraat en de Fonteinestraat langs de E40 3. Opmerkelijk: er liepen meer bezwaarschriften binnen dan vijf jaar geleden.

Mede dankzij de inspanningen van de actiegroep Leefbaar Lichtervelde, die onder meer huis-aan-huisacties en infomomenten rond het indienen van bezwaarschriften organiseerde, zijn er uiteindelijk ruim 681 bezwaren binnen gelopen tijdens het openbaar onderzoek, dat dinsdag afgesloten werd. Dat zijn er tachtig meer dan in 2014, toen nagenoeg dezelfde plannen ook al op hevig protest stootten.

Weinig draagvlak

“Dat is een duidelijk signaal”, zegt schepen van Leefmilieu Steven Bogaert (CD&V). “Bovendien hebben ook de milieuraad en de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening een ongunstig advies gegeven. Gezien het beperkte draagvlak bij de omgeving en de maatschappelijke discussies, onduidelijkheden en bezorgdheden, sluiten we ons daar met het schepencollege bij aan.” De schepen blijft echter voorstander van hernieuwbare energie. “Maar er zijn enkele fundamentele bezwaren. Eerst en vooral komen de molens op dezelfde plaats als bij de aanvraag die vijf jaar geleden al werd afgekeurd. Ruimtelijk gezien is de inplanting op deze waardevolle landschappelijke plaats niet ideaal. Ten tweede baart ook de grootte (de molens hebben een tiphoogte van 180 meter - red.) ons zorgen. Zou er niet meer draagvlak zijn met kleinere windturbines, of turbines met nieuwe technologieën, waarvan de visuele hinder kan geminimaliseerd worden? Verder worden de molens ingeplant in de onmiddellijke omgeving van een vijftal woningen. Dergelijke korte afstand is onaanvaardbaar, gelet op effectafstand van zowel wiekbreuk, ijsworp en visuele hinder. Tot slot vinden we het eigenaardig dat het type windmolen niet wordt aangegeven in de omgevingsaanvraag.”

De finale beslissing wordt in de loop van de komende maanden door de Bestendige Deputatie van de provincie genomen, rekening houdende met alle adviezen.