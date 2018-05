300 varkens sterven in zware stalbrand 19 mei 2018

Bij een brand in een varkenshouderij langs de Ridderstraat in Lichtervelde zijn donderdagavond zo'n 300 varkens om het leven gekomen. De varkenshouder was omstreeks 22.30 uur bezig met varkens over te laden in een vrachtwagen toen hij plots brand opmerkte in de stallen. De varkensboer verwittigde meteen de brandweer en kon zelf nog een tiental dieren uit de stallen redden. De brandweer kon het vuur vrijwel meteen blussen, maar voor zo'n 300 varkens kwam alle hulp te laat. Zij lieten het leven in de vlammen of stikten door de rook. De stal zelf liep zware brandschade op. (AHK)