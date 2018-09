120 kleine superhelden in De Valke 04 september 2018

02u28 0 Lichtervelde In basisschool De Valke mochten de kinderen op de eerste schooldag komen opdagen verkleed als hun favoriete superhelden.

"Kostuum of niet, in ieder kind zit er een superheld verborgen", verwoordt directrice Nele Dockx het. "We vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren dat iedereen talenten heeft en dat we die ook verder ontplooien." Het leerlingenaantal van de GO-school zit al voor het derde jaar op rij in stijgende lijn. Dit schooljaar staat de teller op 120.





(SVR)