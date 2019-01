12 maanden cel met uitstel voor charmezanger die relatie aanknoopte met 13-jarig meisje Alexander Haezebrouck

16 januari 2019

15u25 0 Lichtervelde Charmezanger en André Hazes-imitator Johnny M. (34) is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel omdat hij jarenlang een relatie had met een minderjarig meisje. Hij is ook tien jaar zijn burgerrechten kwijt en mag tien jaar geen functie uitoefenen waarbij hij gezag uitoefent tegenover minderjarigen.

Charmezanger Johnny M. uit Lichtervelde leerde het meisje enkele jaren geleden kennen toen ze amper 13 jaar was. Ondertussen is ze vijftien jaar. Al snel werd het meisje smoorverliefd op de zanger en vormden ze een koppel. Haar moeder Katia C. merkte dat haar dochter zich plots anders gedroeg en vermoedde dat ze verliefd was. Toen haar dochter haar vertelde dat het een oudere man was, verbood ze haar dochter om Johnny M. nog te zien. “Vanaf dat moment was ik mijn dochter kwijt”, zegt de moeder. “Mijn dochter is heel kwaad geworden op mij, ze is volledig in de ban van die man. Hij belooft haar de hele wereld en ze gaat daar in mee.” De charmezanger is ook veroordeeld voor de aanranding van de eerbaarheid van een minderjarig meisje en het bezit van kinderporno. “Hij heeft mijn dochter om naaktfoto’s gevraagd”, zegt de moeder. Door de hele affaire werd het meisje uiteindelijk in een instelling geplaatst.

Geen contactverbod opgelegd.

Johnny M. moet zich naast de voorwaardelijke celstraf wel aan probatiewoorwaarden houden. Zo moet hij zijn seksuele problematiek bespreekbaar maken met een justitie assistent. De advocaat van mama Katia C. is vooral ontgoocheld dat de rechter in die voorwaarden geen contactverbod heeft opgelegd. “Ik laat die beslissing over aan de jeugdrechter”, legt rechter Vereecke uit. “Zij volgen de situatie van het meisje sowieso op de voet op en hebben daar een beter zicht op. Daarom zijn zij ook beter geplaatst om een eventueel contactverbod op te leggen.” Johnny M. moet ook een geldboete van 1.600 euro betalen, waarvan 800 euro effectief. Aan moeder Katia C. moet hij 200 euro schadevergoeding betalen. Johnny M. moet ook één euro provisioneel aan het meisje betalen, dat bedrag moet hij eerst aan de moeder betalen die dat op een geblokkeerde rekening moet plaatsen tot haar dochter meerderjarig is. Het bedrag van één euro kan in de toekomst wel nog oplopen.