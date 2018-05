12 auto's beschadigd 22 mei 2018

In de nacht van zaterdag op zondag zijn er in de buurt van de Pastorijstraat twaalf voertuigen beschadigd. Onbekenden bekrasten de wagens of stampten spiegels af. Wellicht zijn fuifgangers van de KLJ-fuif in de buurt verantwoordelijk voor de vandalenstreken. De slachtoffers dienden klacht in. (LSI)