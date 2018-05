100 inzendingen voor fotozoektocht Minimax 11 mei 2018

De Fair Trade-werkgroep heeft al ruim 100 foto's binnengekregen van tafereeltjes met de kleine Minimax-poppetjes. De leukste creaties zijn tot 13 mei te bewonderen in de etalages in het centrum. Een fotozoektocht bedraagt 3,14 kilometer en deelnemingsformulieren zijn te verkrijgen in de deelnemende zaken, het gemeentehuis en het Sociaal Huis.





De winnaar krijgt gratis fairtradeproducten. (SVR)