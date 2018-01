"Zo plots enige zoon kwijt: vreselijk" 28-JARIGE MAN OVERLEEFT CRASH IN GRACHT NIET ALEXANDER HAEZEBROUCK EN LIEVEN SAMYN

02u40 0 Lieven Samyn Langs de E403 in Lichtervelde belandde de 28-jarige Robin Blomme (zie inzet)uit Hooglede met zijn wagen in de gracht. Lichtervelde De 28-jarige Robin Blomme belandde zaterdagochtend met zijn wagen op de E403 in Lichtervelde in de gracht. De jongeman kwam onder de auto terecht en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij zondagavond overleed. "Hij was de meest unieke persoon die je kon ontmoeten", typeert een zwaar aangeslagen vriendin het slachtoffer.

Robin Blomme was omstreeks 7 uur onderweg van zijn woonplaats in Hooglede naar zijn werk in Gent toen het even voor de afrit in Torhout mis ging. Om onduidelijke redenen verloor Robin de controle over zijn Renault en belandde rechts van de weg in de gracht. Hij werd uit het voertuig geslingerd en belandde gedeeltelijk onder de wagen. "De hulpdiensten waren enorm snel ter plaatse maar konden niet ingrijpen zolang hij onder de auto lag", vertellen zijn ouders Ivan Blomme en Katrien Vlaeminck. "Vlak na het ongeval was hij nog bij bewustzijn. Maar wanneer de auto getakeld kon worden, was Robin al onderkoeld en was zijn toestand fel verslechterd." De hulpdiensten reanimeerden Robin een hele tijd en brachten hem uiteindelijk in kritieke toestand naar het AZ Delta in Roeselare. "In het ziekenhuis traden complicaties op", zeggen zijn ouders. "Het probleem was vooral dat er heel wat modder in zijn longen was gesijpeld." Robin Blomme overleed zondagavond om 20.30 uur.





Sociaal

"Robin had enorm veel vrienden", zeggen zijn ouders. "Vroeger ging hij vaak naar JOC De Prik. Hij was ook lid van een minivoetbalploeg en sinds een korte tijd was hij ook bezig met toneel. Zo speelde hij in oktober nog mee in het theaterproject Dogville in Roeselare."





Unieke persoon

Een vriendin met wie hij erg close was, beschrijft Robin als de meest unieke persoon die je kon ontmoeten.





"Hij was erg slim, maar tegelijk ook zeer gevoelig. Hij was zo'n bijzonder persoon." Robin werkte sinds enkele jaren voor het contactcenter Mifratel.





"Hij was jarenlang aan de slag in de vestiging in Moeskroen", vertelt zijn vader.





"Maar sinds enkele maanden had hij promotie gemaakt. Hij was coach geworden en werkte vanuit de vestiging in Gent. Zijn droom was om binnen dat bedrijf projectmanager te worden en daar ging hij voluit voor. Het is verschrikkelijk dat ik mijn enige zoon zo plots moet afgeven." De uitvaart van Robin Blomme gaat zaterdag door om 12 uur in de kerk in Hooglede.