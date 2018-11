"We kunnen een zege gebruiken" Dennie Damman - Lichtervelde 17 november 2018

02u21 0

tweede provinciale a

Zondag krijgt FC Lichtervelde hekkensluiter Spermalie-Middelkerke over de vloer. De ploeg van Ronny Houben zit als nieuwkomer in tweede provinciale na elf speeldagen op schema want FC Lichtervelde staat op een gedeelde tiende plaats met twaalf punten.





"Een rustig eerste seizoen in tweede provinciale, dat was de doelstellng bij aanvang van het seizoen", licht Dennie Damman toe. "We namen een goede start maar de laatsete drie weken pakten we slechts één punt. We speelden ook tegen sterke teams als Rumbeke, Heist en SV De Ruiter. Maar als je niet scoort, kan je ook niet winnen. De twee topschutters van vorig jaar verlieten de club zodat we het voorin wat lastig hebben om doelpunten te maken. Dit weekend ontvangen we hekkensluiter Spermalie-Middelkerke en die match moet zeker gewonnen worden. In de stand kunnen we een extra driepunter best gebruiken, zodat we opnieuw wat verder afstand kunnen nemen van de ploegen in de gevarenzone. En dan kunnen we ook een weekje later met een gerust gemoed de zware trip naar Diksmuide aanpakken." (BPN)