"Van één bestelwagen naar 27 bussen" BOEK 'HIER HUIST TRADITIE' ZET GENERATIEBEDRIJVEN IN DE KIJKER VALENTIJN DUMOULEIN

02u40 0 Joke Couvreur Romain Vandevelde, Norman Vandevelde en Lieven Vandevelde van Autocarbedrijf Sima Tours . Lichtervelde Erfgoedcel TERF zocht en vond het voorbije jaar bedrijven uit onze streek die al minstens drie generaties in handen zijn van dezelfde familie. In totaal werden 36 bedrijven geïnterviewd, van eenmanszaken en dorpswinkels tot multinationals en industriëlen. Hun verhalen zijn gebundeld in het boek 'Hier huist traditie - straffe generatiebedrijven van bij ons'. Wij pikten er drie uit onze regio uit.

"Deze publicatie is een mooie weergave van alles wat een generatiebedrijf zo typerend maakt: doorzettingsvermogen, innovatie, grenzeloos ondernemerschap en een lange familiale traditie", weet stafmedewerker Aline Verbeeck. "Prachtig fotomateriaal en oude documenten brengen de verhalen weer tot leven. Om deze kwaliteiten nog eens extra in de schijnwerpers te plaatsen, ontwikkelde de erfgoedcel ook een waardelabel 'generatiebedrijven'. Elk bedrijf kreeg een houten A3-canvas met een gepersonaliseerde foto."





Sima Tours

De bedrijven die mee werkten komen uit alle sectoren, van Elektro Varia uit Ingelmunster en varkenshoeve Klein Gistelgoed uit Emelgem tot vloer- en tegelbedrijf Durezza uit Staden en bouwmaterialen Develtere uit Dadizele. In dat laatste bedrijf gaan ze zelfs acht generaties terug in de tijd. Ook Sima Tours uit Lichtervelde komt in het boek aan bod. Het bedrijf mag dit jaar 65 kaarsjes uitblazen. "Mijn grootvader Paul was in feite elektricien, toen hij in de jaren '50 een bestelwagen met plaats voor zijn vijf kinderen kocht. Door zijn grote auto vroegen mensen hem om naar een feest of begrafenis te rijden. Niet veel later richtte hij het bedrijf -dat toen nog Sinte-Margaretha-Cars heette, op. Het eerste echte busje dateert uit 1952. Het had 14 plaatsen en een laddertje tot op het dak voor valiezen. Gaandeweg kwamen er bussen bij, voor reizen naar Lourdes of Luxemburg. In 1958 reed hij zelfs elke dag naar de Wereldexpo in Brussel. Op vandaag bestaat ons wagenpark uit 27 bussen, van touringcars tot enkele oldtimers. Ons voornaamste segment is toerisme, al doen we ook schoolreizen en andere verplaatsingen."





Reisbureau

In 1976 werd het bedrijf omgedoopt tot Sima Tours en kwam er ook een reisbureau bij. Dat wordt vandaag door Pauls zoon Daniël mee in goede banen geleid. Zonen Romain en Norman stapten ook in het bedrijf en vandaag zit Romains zoon Lieven aan het roer van het bedrijf. "We hebben ondertussen een hele weg afgelegd", beseft hij.





"Tussen maart en oktober voorzien we zeven dagen op zeven busvervoer en het reisbureau draait ook goed. We hebben nog altijd een trouw clienteel, maar voor het reissegment is er uiteraard veel concurrentie van het internet, al beginnen de mensen stilaan terug hun weg naar een reisbureau te vinden. Uiteraard is het fijn een familiebedrijf te runnen dat door je grootouders is opgericht. Het aantal bestemmingen is uiteraard toegenomen en vandaag runnen we Sima Tours met dertig personeelsleden."





Het boek wordt uitgegeven door Bibliodroom, kost 23,95 euro en is te vinden in de Standaard Boekhandels van Izegem en Roeselare en boekhandel De Zondvloed Roeselare.