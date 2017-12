"Thuis heb ik geleerd om nooit op te geven" 2017 brengt nieuwe wereldtitel en bokszaal voor Delfine Persoon BIEKE CORNILLIE

02u23 0 Joke Couvreur Delfine Persoon behaalde na een operatie aan haar pink en rechterwijsvinger een zevende WBC-titel. Lichtervelde 2017 begon in mineur voor Delfine Persoon, met twee handoperaties. Maar het eindigde met een zevende wereldtitel én een vergunning voor een gloednieuwe bokszaal. Een stevige knock-out in het voordeel van de wereldkampioene. Reden om te klinken dus.

Stel: we blikken met Delfine Persoon terug op 2018, in plaats van op 2017. Dan was de plek van afspraak nu Zwevezele, in een gloednieuwe bokszaal. 420 vierkante meter trainingsruimte, een grote ring in het midden, met materiaal voor krachttraining en eindelijk ruimte genoeg om te touwtjespringen. Met een tweede verdieping ook nog, inclusief kantine, douches en kleedkamers.





Subsidie

Maar... we hebben het over het voorbije jaar 2017 en ontmoeten elkaar dus nog in de boksclub in Lichtervelde. Te klein voor alle jongeren die willen leren van Delfine. Te krap voor de 17 amateurboksers die in haar voetsporen willen treden, te beperkt voor de vrouwen die er sinds kort fitboxing volgen. Maar verbetering is op komst, want Persoon, en coach Filiep Tampere, kregen het kerstcadeau waar ze al zo lang van dromen: 200.000 euro subsidie van de provincie. Nog een jaartje geduld en dan staat die nieuwe bokszaal er, naast de sporthal van Zwevezele.





Dossier sleept aan

In september kan Boxing Team Houtland er al in, maar voor Delfine Persoon mocht dat morgen al zijn.





"Wat een stresserend jaar is het geweest", vertelt de wereldkampioene. "In januari al was er een eerste keer sprake van die subsidie. De nieuwe bokszaal zou oorspronkelijk in Wingene worden gebouwd, maar dat zagen we niet echt zitten. Na het werk nog een halfuur moeten rijden naar de training, is niet ideaal. Het blijft onze hobby. En zo begon het dossier aan te slepen. Ik denk dat we élke bouwgrond en élke mogelijke loods gezien hebben (lacht). Of het was niet betaalbaar, of het was geen recreatie- of bouwgrond, of er waren nog andere voorwaarden waar we niet aan konden voldoen. Ondertussen bleef die deadline naderen."





Clubkas spijzen

Het verdict viel uiteindelijk in november. Een groot grasplein naast de Zwevezeelse sporthal wordt het.





De boksclub krijgt het terrein vijftig jaar ter beschikking, zal er een 420 vierkante meter grote bokszaal neerpoten en een volwaardige jeugdwerking uitbouwen. "Na m'n bokscarrière wil ik ook de andere kant zien. Ik heb een diploma lichamelijke opvoeding op zak, maar kwam nooit eerder aan de bak in het onderwijs. Ik kijk ernaar uit om die passie in mijn vrije tijd verder uit te werken. En als we wat kleinere kampen kunnen organiseren in onze eigen zaal, kunnen we de clubkas eindelijk spijzen."





Daarnaast moest Persoon zich ook nog eens voorbereiden op het wereldkampioenschap boksen. Op 11 november pakte Delfine Persoon haar zevende WBC-wereldtitel. De Française Myriam Dellal was niet opgewassen tegen de thuisbokster. 2017 eindigt voor Persoon dus met een grote strik errond.





Operatie

De vooruitzichten voor Persoon waren nochtans weinig rooskleurig bij het begin van 2017. Op 19 januari moest Persoon immers onder het mes. Eerst voor haar rechterwijsvinger, enkele maanden later, op 4 mei, voor haar linkerpink. Een risico, want geen enkele dokter kon garanderen of boksen daarna ooit nog mogelijk zou zijn. "Zoals voordien wordt het sowieso niet meer, maar ik oefen nog elke dag om mijn vingers losser te krijgen. Tot overmaat van ramp liep het bij mijn pink mis bij de revalidatie. Een stuk pees werd losgetrokken, waardoor hij nu krom staat. Intensieve oefeningen thuis hebben voor verbetering gezorgd, al blijf ik soms nog pijn voelen. Al een geluk dat het links en niet rechts is. Anders kon ik m'n vuurwapen niet meer hanteren (Delfine Persoon werkt nog steeds bij de politie, red.)."





Geen plezante vakantie

Of ze dit jaar heeft gevreesd dat de kamp op kerstdag 2016 in Izegem haar laatste zou worden? Heel even, zo blijkt. "Dat incident met m'n pink zag er echt niet goed uit. Plooien lukte gewoon niet meer, ik had er zelfs geen gevoel meer in. Ik heb in totaal 120 kinébeurten gehad dit jaar. De kinesist werkte mijn vinger los, even kon ik weer bewegen en een kwartier later stond hij weer zo (trekt haar pink recht). Ik dacht, 'dit komt niet meer goed'." Klagen deed Persoon niet, omdat het niet in haar aard ligt. "Thuis heb ik geleerd dat je er moet blijven voor gaan. Filiep voelde misschien wel dat ik humeuriger was deze zomer, maar we waren toen allebei pinnig. Hij verwerkte zelf volop het vertrek van Yves (Ngabu, die voortaan in Antwerpen traint, red.). Nee, het was geen plezante vakantie bij ons (stil). Zo'n zomer wil ik geen tweede keer meemaken."





Toch heeft Persoon geen seconde gedacht aan stoppen. "Daarvoor doe ik het nog te graag. Op een bepaald moment zat ik links in het gips. Dan maar op de bokszak trainen met rechts, dacht ik. Moeilijk gaat ook." Delfine bleef doorgaan, ook al was het dan nog lang niet zeker of ze ooit weer de oude zou worden. Maar de Wapenstilstandmeeting tegen Dellal (Myriam, de Franse boksster, red.) was al gepland en die titel moést verdedigd worden. "Mijn hand was toen nog allesbehalve in orde, maar als ik niet in de ring verscheen, raakte ik mijn wereldkampioenentitel sowieso kwijt. Dan nog liever boksen met rechts alleen en verliezen, dan 'm zomaar cadeau geven. We planden en zagen wel waar we uitkwamen. Het werd uiteindelijk wachten tot halfweg oktober vooraleer ik weer deftig kon trainen."





Olympische Spelen

Na een jaar vol uitdagingen ligt Persoons verlanglijstje voor 2018 al klaar. Met stip op één: een kamp tegen nummer twee van de wereld en WBA-kampioene, Katie Taylor. En ook van de Olympische Spelen droomt ze nog steeds. "Het is het enige op mijn verlanglijstje dat nog niet is afgevinkt. Of het ooit zal lukken, weet ik nog niet, maar het zou een prachtig slotstuk zijn. Dan kunnen we klinken."